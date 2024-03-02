Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları: 4 ilin emniyet müdürü değişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.

T24'ün haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, makaron kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından merkeze çekilen Aslan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021’de çıkarılan il emniyet müdürleri kararnamesiyle mevcut Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Aslan’ın gözaltına alınan kardeşi hakkında dikkat çeken iddialar

Şanlıurfalı işletmeci Aziz Savaş, kardeşi makaron kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınınca görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve yakın ekibiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunmuştu. Savaş, dilekçesinde Aslan’ın gözaltına alınan kardeşi Nezir Aslan’ın isminin Suriyeli bir şahsın Mersin’de silahla vurulması olayında geçince ifade ve tutanakların dönemin asayiş müdürü ve yardımcısının baskısıyla değiştirildiğini öne sürdü. Savaş, Nezir Aslan’ın Mersin limanı gümrük sahasına hiçbir yetkisi olmamasına karşın istihbarata ait beyaz araç ve beraberindeki iki istihbarat polisiyle giderek buradan takip yaptığını, hatta Aslan’a liman işletmesine girmesi için “özel giriş” kartı verildiğini iddia etti.

Aziz Savaş, “Ben geçen temmuz ayında devletin en üst makamlarına kadar bu konuyu taşıdım. Yaşadığım baskılar nedeniyle aylarca mekan işletmeciliği yaptığım Mersin şehrine gizlice girmek zorunda kaldım. Mehmet Aslan’ın 2 ay boyunca benim telefonlarımı dinlettiğini, Whatsapp bağlantılarımı araştırdığını, beni takip ettirdiğini öğrendim. Savcılık ifadeye çağırırsa bunları da anlatacağım. Mehmet Aslan ve kardeşi Nezir Aslan’ın Mersin’de neler yaptığı basit bir araştırmayla bile öğrenilebilir durumdaydı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev değişiklikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da, görevden alındı.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk görevden alındı.

Adıyaman İl Müdürlüğüne Hasan Bilici, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal Erdoğan, Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd Özdemir, Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah Kömürcüoğlu, Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz, Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki Eryarsoy, Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay Türkoğlu, Edirne İl Müdürlüğüne Harun Tohumcu, Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan Bayrak, Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa Modaoğlu, Iğdır İl Müdürlüğüne Selçuk Akgül, Karabük İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Kırklareli İl Müdürlüğüne Bilgin Özbaş, Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin Özdemir, Van İl Müdürlüğüne İsmetullah Altun görevlendirildi.

Antalya İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bursa İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, İstanbul İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Ömer Turan, İzmir İl Müdürlüğüne Sinop İl Müdürü Melih Keleş, Denizli İl Müdürlüğüne Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Elazığ İl Müdürü Aydın Polat, Kayseri İl Müdürlüğüne Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Konya İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kütahya İl Müdürlüğüne Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, Mardin İl Müdürlüğüne Diyarbakır İl Müdürü Muzaffer Akçam, Uşak İl Müdürlüğüne Gümüşhane İl Müdürü Zekai İnan atandı.