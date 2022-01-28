Mustafa Suphi ve yoldaşları için söylediler: Onbeşlere Ağıt

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa Suphi ve yol arkadaşlarının Karadeniz’de katledilmesinin 101. yılında, sözleri ve müziği Ruhi Su’ya ait olan “Onbeşlere Ağıt”, Los Obreros müzik topluluğunun seslendirmesiyle yeniden dinleyiciler ile buluştu.

Şarkının yeni düzenlemesi Haluk Polat'a ait.

Los Obreros müzik topluluğu

2021 yılında kurulan ve çalışmalarını Haluk Polat şefliğinde sürdüren Los Obreros müzik topluluğunda Aras Akanaras, Nihan Bayraktar, Gamze Boz, Damla Boztürk, Bilge Çarpıcı, Mehmet Çetinkaya, Kerem Demirkaya, Sevgi Demirkıran, Gizem Ekiz, Melisa Metineren, Muhammed Nalbant, Nurevşan Kırçiçek, Tülin Kütük, Eser Özbakır, Sinem Özmen, Irmak Yıldız, Ömer Faruk Yılmaz ve Güneş Yüzak yer alıyor.