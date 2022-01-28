TKP: Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek

TKP, parti kurucularının katledilişlerinin 101. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak" başlıklı açıklamada, yarın üç kentte yapılacak buluşmalara çağrı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları, yoldaşlarımız Mustafa Suphi ve dava arkadaşlarına yönelik antikomünist, barbarca katliamın üzerinden 101 yıl geçti. Onların yaşamları pahasına giriştikleri dava, sömürünün, gericiliğin olmadığı bir ülke kurma davası idi, ve bugün aynı ihtiyaç kendisini en yakıcı biçimde gösteriyor. Tarikat yurtlarında yaşamı çalınan gençlerde, elektrik yokluğunda nefes alamayıp boğulan çocuklarda, işçinin günbegün küçülen ekmeğinde, küle dönen ormanlarda, her gün hissedilen savaş tehdidinde hissediliyor Suphi’lerin davasının ne kadar elzem olduğu…

Türkiye’nin en eski ve en genç partisini kuranlar, bundan yüz bir yıl önce TKP’li olmanın nasıl bir sorumluluk olduğunu ortaya koydular. Üstlendikleri ilk görev ise emperyalizm ve sömürünün ülkeden defedilmesine ilişkindi. Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıktılar. Baktıklarında gördükleri bir yandan çürümekte olan bir düzen, diğer yandan filizlenmekte olan emekçi sınıflardı.

101 yıl sonra ülkemiz bu sefer de çürümüş sermaye düzeninin yarattığı büyük bir karanlık içerisinde.

Her gün bir önceki günden daha yoksul, daha borçlu, daha çaresiz yaşamak zorunda kalan milyonlar var. Emekçi halkımız bunların hiçbirini hak etmiyor. Yapılması gereken, bir an evvel halkın kaderini kendi ellerine alması, hayatımız üzerinden oynanan oyunlara ve bu yağma düzenine bir son verilmesidir. Tıpkı bundan yüz bir yıl önce komünistlerin tespit ettiği gibi…

TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının bıraktığı devrimci miras; yurtseverlik, antiemperyalizm, aydınlanmacılık ve laiklik hâlâ Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin taviz verilemez ve kalıcı değerleridir. On beşler bize memleket sevgisini, adanmışlığı, sosyalizme olan inancı gösterdi. En zor koşullarda en büyük hayalleri kurmayı öğrettiler. Bugün onları anarken yeni bir Türkiye’yi kurmaktan söz ediyorsak, cüretimiz tam da bundan ileri geliyor. Çağrımız tüm dostlarımıza: Yeni bir ülke için, hakkımız olan için kolları sıvayalım, örgütlenelim, bir araya gelelim. Bir an bile tereddüt etmeyelim… Çünkü bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak!

Türkiye Komünist Partisi, 1921 yılında Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıkan ve gericiler eliyle Karadeniz’de katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını üç büyük ilde düzenlenecek kitlesel etkinliklerle anacak.

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde katledilen yoldaşlarımızı sadece anmak için değil, bize bıraktıkları bu değerleri daha fazla emekçinin yaşam ve mücadele biçimi haline getirmek amacıyla buluşuyoruz.

Ankara

29 Ocak Cumartesi Saat: 19:00

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu

Kızılay, Necatibey Cd. No:57 Çankaya/Ankara

İletişim: (0312) 417 29 68

Konuşmacı: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

Yapıcılar müzik grubu

İstanbul

29 Ocak Cumartesi 19:00

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Kordonboyu, Hürriyet Cd. No:56, 34860 Kartal/İstanbul

İletişim: 0555 404 41 22

Konuşmacı: TKP MK Üyesi Senem Doruk İnam

Şair Nihat Behram

Los Obreros müzik topluluğu

İzmir

29 Ocak Cumartesi Saat:19.00

Tepekule Kongre Merkezi

Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İzmir

İletişim: 0543 857 19 20

Konuşmacı: TKP MK Üyesi Savaş Sarı

Şair Tuğrul Keskin

Müzisyen Gülcan Altan