TKP: Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek

TKP, parti kurucularının katledilişlerinin 101. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.
"Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak" başlıklı açıklamada, yarın üç kentte yapılacak buluşmalara çağrı yapıldı.
Açıklama şöyle:
Bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak
Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları, yoldaşlarımız Mustafa Suphi ve dava arkadaşlarına yönelik antikomünist, barbarca katliamın üzerinden 101 yıl geçti. Onların yaşamları pahasına giriştikleri dava, sömürünün, gericiliğin olmadığı bir ülke kurma davası idi, ve bugün aynı ihtiyaç kendisini en yakıcı biçimde gösteriyor. Tarikat yurtlarında yaşamı çalınan gençlerde, elektrik yokluğunda nefes alamayıp boğulan çocuklarda, işçinin günbegün küçülen ekmeğinde, küle dönen ormanlarda, her gün hissedilen savaş tehdidinde hissediliyor Suphi’lerin davasının ne kadar elzem olduğu…
Türkiye’nin en eski ve en genç partisini kuranlar, bundan yüz bir yıl önce TKP’li olmanın nasıl bir sorumluluk olduğunu ortaya koydular. Üstlendikleri ilk görev ise emperyalizm ve sömürünün ülkeden defedilmesine ilişkindi. Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıktılar. Baktıklarında gördükleri bir yandan çürümekte olan bir düzen, diğer yandan filizlenmekte olan emekçi sınıflardı.
101 yıl sonra ülkemiz bu sefer de çürümüş sermaye düzeninin yarattığı büyük bir karanlık içerisinde.
Her gün bir önceki günden daha yoksul, daha borçlu, daha çaresiz yaşamak zorunda kalan milyonlar var. Emekçi halkımız bunların hiçbirini hak etmiyor. Yapılması gereken, bir an evvel halkın kaderini kendi ellerine alması, hayatımız üzerinden oynanan oyunlara ve bu yağma düzenine bir son verilmesidir. Tıpkı bundan yüz bir yıl önce komünistlerin tespit ettiği gibi…
TKP yeni bir Türkiye için çağırıyor
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının bıraktığı devrimci miras; yurtseverlik, antiemperyalizm, aydınlanmacılık ve laiklik hâlâ Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin taviz verilemez ve kalıcı değerleridir. On beşler bize memleket sevgisini, adanmışlığı, sosyalizme olan inancı gösterdi. En zor koşullarda en büyük hayalleri kurmayı öğrettiler. Bugün onları anarken yeni bir Türkiye’yi kurmaktan söz ediyorsak, cüretimiz tam da bundan ileri geliyor. Çağrımız tüm dostlarımıza: Yeni bir ülke için, hakkımız olan için kolları sıvayalım, örgütlenelim, bir araya gelelim. Bir an bile tereddüt etmeyelim… Çünkü bu topraklarda sömürünün olmadığı günler gelecek. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının hayali gerçek olacak!
Türkiye Komünist Partisi, 1921 yılında Anadolu’daki antiemperyalist kurtuluş mücadelesine katılmak üzere yola çıkan ve gericiler eliyle Karadeniz’de katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını üç büyük ilde düzenlenecek kitlesel etkinliklerle anacak.
29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde katledilen yoldaşlarımızı sadece anmak için değil, bize bıraktıkları bu değerleri daha fazla emekçinin yaşam ve mücadele biçimi haline getirmek amacıyla buluşuyoruz.
Ankara
29 Ocak Cumartesi Saat: 19:00
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu
Kızılay, Necatibey Cd. No:57 Çankaya/Ankara
İletişim: (0312) 417 29 68
Konuşmacı: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Yapıcılar müzik grubu
İstanbul
29 Ocak Cumartesi 19:00
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
Kordonboyu, Hürriyet Cd. No:56, 34860 Kartal/İstanbul
İletişim: 0555 404 41 22
Konuşmacı: TKP MK Üyesi Senem Doruk İnam
Şair Nihat Behram
Los Obreros müzik topluluğu
İzmir
29 Ocak Cumartesi Saat:19.00
Tepekule Kongre Merkezi
Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İzmir
İletişim: 0543 857 19 20
Konuşmacı: TKP MK Üyesi Savaş Sarı
Şair Tuğrul Keskin
Müzisyen Gülcan Altan