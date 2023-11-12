Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 2 kişi tutuklandı

85’inci ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü ve laikliği hedef alan iki kişinin çektiği videolar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. İstanbul ve Erzurum'da gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Camide Atatürk’e dua edilmesine itiraz etti

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Hacı Nimet Özden Cami’nde cuma namazı sırasında imamın Atatürk’e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı camiyi terk etti. Bostancı'nın Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret ettiği video üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk’e 'laikliği getiren köpek' dedi

Erzurum'da bulunan Üçler Döner'in patronu Mustafa Atmaca, laikliği hedef aldı ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Atmaca tutuklandı.

Dönere döktüğü tereyağı ile bilinen ve sosyal medyada 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca, canlı yayında tartıştığı bir takipçisine şunları söylemişti:

"Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti."