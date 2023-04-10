Mustafa Balbay'dan CHP listesinden aday gösterilen Sadullah Ergin'e tepki

Mustafa Balbay, CHP Ankara 1. Bölge listesinde yer alan Sadullah Ergin'e tepki gösterdi, 'Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı!' dedi.

Haber Merkezi

2009 ile 2013 yılları arasında AKP'nin Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin’in, CHP’nin listesinden aday gösterilmesi tepki çekti.

DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı olan Ergin’e, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay tepki gösterdi. 

Balbay, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” dedi.

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