Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu’na sordu: Özgür Özel tavşan aday mı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' çıkışının ardından, grup başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel’in, “ben de varım” çıkışının “ilginç bir tablo oluşturduğuna” dikkat çekti.

“Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim” açıklamasına istinaden “Kemal Kaptan” diyerek seslendiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, genel başkanlık için “sorumluluktan kaçmam” diyen Özgür Özel’in tavşan aday olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonraki tavırlarına eleştiri getiren Balbay, şöyle dedi:

“Arta kalan hoşgörünüze sığınarak sormadan edemiyoruz: Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp... Öteki aday adaylarını onunla etkisizleştirip... Özel hayli yol alıp öne geçince... Özel’in, “Ben uğruna gözyaşı döktüğüm genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu adına fedakârlık yapıyorum” demesi gibi bir plan mı var?”

Balbay, “Bu her şeyden önce Özel’i harcamak olur” görüşünü ifade etti.