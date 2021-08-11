HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Merkezi
HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.