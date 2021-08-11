Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı

Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi

HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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