İYİP'li Çıray: Seçime doğru Akşener’e provokasyonlar artabilir

İYİP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimi hakkında açıklamada bulundu. Bu saldırıları bir provokasyon olarak değerlendiren Çıray, "Bunu bütün Anadolu halkına yaymamak lazım. Anadolu halkı misafirperverdir. Bu belli ki bir provokasyon" dedi.

Çıray, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize'deki saldırı girişiminden sonra sarf ettiği "Durun bakalım daha ne olacak" sözlerini hatırlattı. Çıray şunları söyledi:

"Yandaş medyanın orada olması, bu şahsın çıkıp bunları söylemesi ve bilinen sloganları tekrarlaması, bunun açık bir provokasyon olduğunun bir göstergesi. Biliyorsunuz Rize provokasyonundan sonra Türkiye'de hepimizin güvenliğini sağlamakla görevli Sayın Erdoğan 'Durun bakalım daha ne olacak' demişti. Seçime kadar bu provokasyonların şu ya da bu şekilde artarak devam etme tehlikesini görüyorum. Bütün iyi niyetimle yöneticileri yine de uyarıyorum. Türkiye'yi barış içerisinde seçimlere götürmeliyiz."