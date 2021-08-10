AKP'liler 'Kim geçim sıkıntısı çekiyor' diyerek Akşener'e saldırmaya çalıştı

İYİP Lideri Meral Akşener, Sivas'ta esnafla görüşmeler düzenledi.

Akşener, esnafla konuşurken bir grup AKP destekçisi saldırı girişiminde bulundu, ancak polis tarafından uzaklaştırıldı.

Saldırganlar "Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş", "Millet milyar milyar harcıyor, son model arabalara biniyor hâlâ 'aç aç' [diyorlar]", "Kendisi FETÖ'cü", "Millet nankör" gibi sözler söylerek uzaklaştı.

Saldırganların saldırı girişiminin ardından polisin yanında ellerini kollarını sallayarak yürümesi dikkat çekti.

Erdoğan 'Bunlar iyi günler' demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in Rize ziyaretinde sözlü saldırıya uğramasının ardından "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" demişti.