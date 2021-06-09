Erdoğan: Neymiş; millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun, doyuruverin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir" diyen Erdoğan, "Terör örgütü eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimleri asla unutulmamalıdır. Yönetim sistemini değiştirerek tarihin en önemli reformunu suhuletle hayata geçirdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"İftiraların ve onları ortaya atan muhaliflerin peşinden gitmek kendini oraya layık görenlerin işidir. Türkiye'de kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya ihtiyacı yoktur.

Dün CHP Genel Başkanı zat çıkmış 'lağım çukuru' iddialarını meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü nice yalanın iftiranın mecrası olarak kullanıldı.

Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemeleri gerekir. Türkiye’de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur.

Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira. Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin. Bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise tüm yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyorlar. Bunlar çıkmış millet aç diyor."

7 Haziran seçimlerinde ne olmuştu?

Erdoğan'ın 7 Haziran vurgusu dikkat çekerken, söz konusu seçimlerde AKP'nin tek başına iktidarı sona ermişti.

AKP söz konusu seçimde yüzde 40,8, CHP 24,95, MHP 16,2, HDP ise 13,1 oy almıştı.