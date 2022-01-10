Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Okulların tatil edildiği ilde yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel izinli sayılacak.

Haber Merkezi

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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