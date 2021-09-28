Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Muş'un Bulanık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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TOKİ'nin dere yatağına deprem konutu yaptığı iddia edildi