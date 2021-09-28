Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Muş'un Bulanık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.