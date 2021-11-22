Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Ailenin ifadesi alındı

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ailesinin de olaydaki ihmalleri nedeniyle sorguya alındığı öğrenildi.

Müslüme’nin anne ve babasının da aralarında olduğu yakınları, ‘şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Alınan bilgiye göre, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme’nin cenazesine katılamayan aileden anneanne Müslüme Yağal ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Üç gündür gözaltında tutulan baba, anne, ağabeyler, dede ve diğer yakınların sorgularının devam ettiği, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü kaydedildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuş, küçük kızın cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümüyle ilgili ilk bulgularda herhangi ise bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenilmişti.