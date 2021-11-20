Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuş, arama çalışmalarının 10. gününde küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Karar gazetesinin soruşturmayı yürüten güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Müslüme'nin ölümünde darp bulgusuna rastlanmadı. Herhangi bir yara izi dahi tespit edilmediğini belirten kaynaklar, Müslüme'nin ölümünün açlık ve soğuğun neden olduğu bir doğal ölüm olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Müslüme'nin ailesinin de olaydaki ihmalleri nedeniyle sorguya alındığı öğrenildi.

Otopsi işlemleri yapılan çocuktan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na ulaştırıldığı bildirildi.

Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu.