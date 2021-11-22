Müslüme’nin ailesi adliyeye sevk edildi, olayla ilgili yayın yasağı getirildi

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ailesi olaydaki ihmalleri nedeniyle sorguya alınmıştı.

Gülnar İlçe jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan aile bireylerinden dede, nine, baba Mehmet, anne Selvi ve 4 çocuğu ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Gülnar Adliyesi’ne sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamadaysa konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "M.Y’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi. (İHA)