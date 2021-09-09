Müslüman Kardeşler'in Tunus kolunda istifa krizi

Müslüman Kardeşler’in Tunus kolu olan İslamcı En Nahda hareketinde Raşid el-Gannuşi'nin yönetim ofisine yaptığı atamaların hareket içerisinde öfkeye neden olduğu belirtildi.

Hareketin liderlerinden Süleyman Çabani, hareket içerisindeki gelişmelerin ardından geçtiğimiz gün istifasını verdiğini açıkladı. Gannuşi'nin atadığı yeni yönetim ofisi kadrosunu reddettiğini açıklayan Çabani, hareket ve ülkenin durumundan "eski yüzlerin" sorumlu olduğunu söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Çabani, "Yaşananlar, Gannuşi'nin halkın mesajını kavrayamadığının ve kavrayamayacağının yeni bir kanıtı" diye konuştu.

Yeni atamaların ardından hareket içerisinde memnuniyetsizliklerin arttığı ve bazı isimlerin reform talep ettiği kaydedildi.

Hareket mensubu üst düzey isimler, basına yaptıkları açıklamada, hareket içerisinde çatlak seslerin gittikçe arttığını ve son istifanın parti içerisinde krize sürükleyebileceğini belirtti.