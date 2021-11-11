Musk vergi korkusundan Tesla'nın 1,1 milyar dolar hissesini sattı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, henüz fiili olarak gelmemiş olan "milyarder vergisi"ni ödememek için elindekilerin yüzde 10'unu satıp satmayacağına ilişkin yarattığı dedikoduların ardından 1,1 milyar dolar değerinde hisse sattı.

Ekim ayı sonlarında Musk, ABD Kongresi'nde gündeme gelen milyarderlerin yatırım kazançlarının vergilendirilmesi için başlatılan ve gelirin çocuk bakımı ve çevre girişimleri gibi sosyal ve ekonomik programları kapsayacak şekilde kullanılmasını öngören yasa tasarısını sert bir şekilde eleştirmişti. Musk, 28 Ekim tarihinde "Planım parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" diyerek kamu harcamaları için para vermenin bunu engelleyeceğini savunmuştu. Ancak Musk hangi "insanlığı Mars'a götürmek" istediği konusunda çok açık değildi.

Musk Cumartesi günü Twitter üzerinden takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması hakkında anket yapmıştı.

Twitter anketinin ardından Tesla hisselerin keskin bir şekilde düşmesinin ardından Çarşamba günkü Musk'ın satışı öncesinde yüzde 4.3 toparlanarak 1.067,95 dolara yükseldi.

Bu hisseler, Çarşamba günü piyasanın kapanışında 2.3 milyar dolardan fazla değere çıkmış oldu.

Musk, "milyarder vergisi" olarak adlandırılan ancak henüz onaylanmamış uygulamaya işaretle, şirketinden nakit maaş veya ikramiye almadığını, bu nedenle “vergileri şahsen ödememin tek yolunun hisse senedi satmak olduğunu” söylemişti.