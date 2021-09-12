Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Kongre Merkezi'nde 26. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre, olağan genel kurulu sonucu MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.

Mahmut Asmalı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir" dedi.