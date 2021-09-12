'Bu düzen değişmeli' diyenler bugün Kartal'da buluşuyor: 'Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme'

TKP'nin düzenlediği 'Şimdi sosyalizm zamanı' başlıklı miting, bugün saat 17.00'de İstanbul Kartal'da gerçekleşecek.

Mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşma yapacak, müzisyen Gülcan Altan, Los Obreros müzik topluluğu, Yapıcılar müzik topluluğu, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ve şair Tuğrul Keskin sahne alacak.

Hiç boyun eğer mi insan!#ŞimdiSosyalizmZamanı

12 Eylül saat 17.00’de Kartal’da buluşalım 🚩✊🏻 pic.twitter.com/mAUIiesbDX — TKP (@tkpninsesi) September 8, 2021