MÜSİAD Başkanı'ndan 'faiz' sitemi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, reel sektörün krediye erişimi hakkında açıklamada bulundu.

Bloomberg HT’ye konuk olan Asmalı, “Yüzde 14’lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Kredi faizleri şu an yüzde 30‘lar seviyesine çıkmış durumda. Mevduat faizleri de arttı maalesef. Böyle olunca, mevduat faizi bu derece yükselirse kredi faizleri de yükseliyor. Bu noktada bizim talebimiz en azından yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum yüzde 18-20’lerde olması herkesçe arzu ediliyor.”