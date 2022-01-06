Gerçek kişilerin döviz mevduatları 933 milyon dolar arttı

31 Aralık haftasında gerçek kişilerin Döviz mevduatları artış kaydederken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise gerileme izlendi.

Bloomberght'nin haberine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 933 milyon dolarlık artış gerçekleşirken, parite etkisinden arındırılmış veriye göre artış 351 milyon dolar oldu. Haftalık artışın ardından gerçek kişilerin döviz mevduatları yeniden 147 milyar dolar seviyesine yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise ilgili haftada 2,8 milyar dolar düştü. Parite etkisinden arındırılmış gerileme ise 2,9 milyar dolar olarak kaydedildi.