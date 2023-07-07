MÜSİAD Başkanı: Yıl sonunda dolar 30 lirayı aşabilir

Seçimlerden sonra dolar kurunda yaşanan sert artışlara ilişkin konuşan patron örgütü MÜSİAD'ın Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonunda doların 30 liranın üzerine çıkabileceğini söyledi.

"Döviz kurunda bu kadar ani yükselişi beklemiyorduk" diyen Asmalı, "Yıl sonunda da 30’lu rakamları geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak son artışlarla birlikte yıl sonunda 30 TL’yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Habertürk’e konuşan Asmalı ayrıca, yeni kabineye ilişkin yaptıkları önerilerde ana çerçevenin ‘reel politikaya dönüş’ olduğunu belirterek, "Merkez Bankası enflasyon beklentisini yüzde 5’lerde tutmamalı. Aradaki sapma çok fazla olursa inandırıcılığı sorgulanmaya başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.