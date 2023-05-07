Muş Bulanık'ta sürgün edilen öğretmene özel basın açıklaması yasağı

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN)'in Muş Bulanık Şube Temsilcisi olan öğretmen Serkan Bebek görev yaptığı okuldan Van'a sürgün edilmişti. Sendikanın "keyfi ve hukuksuz uygulama" olarak yorumladığı karara karşı hukuki olarak mücadelesine devam edeceğini belirten Serkan Öğretmen yaşadığı süreci ve sorunları aydınlatmak adına basın açıklaması düzenleyecekti. Ancak Bulanık Kaymakamlığı'na üst yazısı ile Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ilettiği ve ilçe kaymakamlığının internet sitesinde duyurular bölümünde de yer alan bir karar neticesinde ilçede yapılacak tüm gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları yasaklandı. Üstelik buna kapalı mekanlar da dahil edildi.

Serken Bebek'in alınan sürgün kararına tepki olarak düzenleyeceği basın açıklamasından sadece iki gün önce alınan yasaklama kararı için seçim güvenliği ve 14 Mayıs seçimlerinin provoke edilme ihtimali mazaret gösterilirken, karar sadece Muş'un Bulanık ilçesi için alındı.

Alınan karar tepki gösteren öğretmen Serkan Bebek, yaptığı açıklamada tüm bu yaşananlara rağmen doğrunun ve haklının yanında olacağını ve haksızlıklara ve yolsuzluklara karşı hukuki mücadeleyi asla bırakmayacağını ifade etti. TÖB-SEN de sosyal medyada yaptığı açıklamada "TÖB-SEN Muş Temsilcimiz Serkan Bebek yolsuzlukların ve hukuksuzlukların karşısında verdiği mücadele sonucunda hukuksuz şekilde Van iline sürgün edilmiştir. Mücadelemiz kararlılıkla sonuna kadar devam edecektir. Baskılar, soruşturmalar, sürgünler bizi yıldıramaz!" ifadelerine yer verdi.

İlçede yapacağı basın açıklamasını alınan yasak kararı neticesinde erteleyen Serkan Bebek, yaşanan sorunlara ve alınan keyfi kararlara karşı tepki gösterirken mücadelesine devam edeceğini belirtti.