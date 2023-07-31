Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu, yeni ekonomi yönetimine avans vermiş görünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın iki kez faiz artırmasını ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geçen haftaki enflasyon raporu sunumunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Öncelikle raporun iletişiminde 'fiyat istikrarı' hususuna sürekli atıf yapılması, Merkez Bankasının bu asli görevinin sürekli hatırlatılması önemli. Merkez Bankası uzun bir zaman sonra nihayet asli görevini hatırlamış görünüyor" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in performansını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, muhalefetin, "Merkez Bankası'nın arka kapıdan satılarak buharlaştırıldığını" savunduğu 128 milyar dolar konusuna, Şimşek'in açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uyum taahhüdünün yerine getirilmesi için evvela '128 milyar dolar nerede' sorusuyla hafızalara kazınan, arka kapıdan satılan tüm dövizlerin hesabının millete verilmesi gerekir. Yine Kur Korumalı Mevduat'ın TCMB’ye toplam yükünün ne olduğu, Kur Korumalı Mevduat'ın bireyler ve şirketler kesimi arasındaki dağılım kamuoyuna mutlaka açıklanmalıdır."

'Kılıçdaroğlu avans vermiş görünüyor'

Yetkin, "Kılıçdaroğlu’nun da eleştirilerine rağmen Erkan’a da Şimşek’e de belli bir avans, bir uyum ve alışma süresi verdiği anlaşılıyor. Eleştirirken dahi kullandığı dil ve üslup da bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerden önce Şahap Kavcıoğlu döneminde Merkez Bankası'na adeta baskın gibi gidişi ve kullandığı üsluptan çok farklı" yorumunu yaptı.

Parti içi meseleleri konuşmak istemedi

Yetkin'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, CHP içi ve Millet İttifakı ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Kılıçdaroğlu, artık parti içi sorunları kamuoyuna açık konuşmak istemediğini, kurultayın zamanı gibi konulara CHP örgütünün karar vereceğini söyledi. Artık, “Türkiye’nin önündeki sorunları konuşmak istediğini”, dolayısıyla yeni ekonomi yönetimi konusundaki soruları yanıtlayabileceğini belirtti.