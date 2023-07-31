İzmir'de metro ve tramvay emekçileri greve gitti

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

TKP'den dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, kentte greve çıkan metro işçileri için bir dayanışma mesajı yayınladı.

Mesajda, "Hakkı olanı almak için mücadele eden metro ve tramvay işçilerinin yanındayız" denildi.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Hakkı olanı almak için mücadele eden metro ve tramvay işçilerinin yanındayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro ve tramvay işletmelerinde çalışan işçiler bu sabah itibariyle greve çıktılar. Hayat pahalılığının alıp başını gittiği ülkemizde işçilerin yoksulluk sınırının altındaki ücret artış talebi bile İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanı olduğu işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) tarafından uygun görülmemiş. Bir kamu hizmeti olan toplu ulaşımı ticari faaliyet gibi yönetince böyle oluyor demek ki: İşçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret talep etmesi uygunsuz görülebiliyor. Biz İzmirliler de Büyük Şehir Belediyesi'nin patron kibri yüzünden toplu ulaşımdan neredeyse mahrum kalıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerin haklı taleplerini kabul etmeli, İzmirlilerin sabahtan bu yana yaşadığı mağduriyeti derhal sonlandırmalıdır.