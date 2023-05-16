Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu etrafındaki kalabalığa rağmen yalnız bırakıldı

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.

Siyaset gündemi ikinci tura resmen giriş yaparken, Gazeteci Murat Yetkin, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yetkin şunları şöyledi:

"Manzara ortada. Önce HDP, daha sonra Yeşil Sol Parti ve TİP’in desteği olmasa Kılıçdaroğlu bu kadar da oy alamazdı. Kılıçdaroğlu’na en yüksek oranda oy çıkan iller hangileri, biliyorsunuz değil mi? İzmir değil örneğin. Sırasıyla, Tunceli, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Batman" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"Hem oya talip olmak hem de aynı karede resim vermekten kaçınmak olmaz. 'Hem Kürt kardeşim, Alevi kardeşim' söylemine sarılıp hem en ihtiyaç duyulan günden ortada görünmemenin siyasi maliyetini hesap edemeyecek denli kendisiyle mi meşgul muhalif siyasiler?

Açıkçası Kılıçdaroğlu etrafındaki kalabalığa rağmen, birkaç ilkeli parti yönetici dışında yalnız bırakıldı ve evet, bazı müttefiklerince de.

Şu anda siyasi manzara Erdoğan’ın lehine; Meclis üstünlüğünün istikrar demek olduğunu balkon konuşmasında vurguladı bile. Ancak siyasette rüzgârların nasıl hızla yön değiştirebildiğine en açık örnek 14 Mayıs’ta görüldü. 28 Mayıs’ta aynı tablo ile karşılaşmak istemiyorlarsa, muhalefet liderleri şu sandık işine bir daha baksalar iyi olur. Günlerini gecelerini kullandıkları oya sahip çıkmak için feda eden gönüllülerin aşkına en azından."