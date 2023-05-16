AKP eskileri Meclis'te: CHP kaç vekilini hangi partiye verecek?

CHP, AKP’den oy çalacağını düşünerek AKP eskisi birçok siyasi partinin adayını kendi listelerinden Meclis'e taşıdı.

Bu partilerin sonuç olarak CHP'ye neredeyse hiçbir oy katkısı olmazken Ali Babacan'ın Deva Partisi bu sayede Meclis'e CHP'li seçmen üzerinden 15 vekil soktu.

Sadece Deva Partisi de değil, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi bu sayede 10 vekille Meclis'te yer alacak.

CHP'nin Meclis'e taşıdığı bir diğer AKP geleneği partisi ise Saadet oldu. Saadet CHP sayesinde 10 vekille Meclis'te olacak.

Demokrat Partisi yine CHP listesinden 3 vekili Meclis'e taşırken, CHP'ye bulunduğu yerde oy katkısı getiren tek isim, Erzincan'dan aday olan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.

Bu tabloda CHP kendi listesinden, çoğunluğu AKP kökenli olan 39 ismi Meclis'e taşımış oldu.