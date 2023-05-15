Seçim sonucunu en doğru tahmin eden anket firmaları hangileri oldu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,4, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun ise son durumda 44,9 oy oranı aldığı seçim sonrası sosyal medyada anket sonuçları yeniden gündeme geldi.

Seçimin şu ana kadar açıklanan sonuçlarına göre en yakın sonuçlar SONAR ve OPTİMAR'dan gelirken, iki şirket de AKP'ye yakınlığıyla biliniyor.

Seçim öncesi açıklanan bazı anket sonuçları şöyle:

SONAR

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,1

Tayyip Erdoğan: 48,8

Optimar

Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7

Avrasya:

Kılıçdaroğlu 53,5

Erdoğan 39,7

MAK:

Kılıçdaroğlu 47,8

Erdoğan 43,7

Türkiye Raporu:

Kılıçdaroğlu 54,5

Erdoğan 45,6

Ar-G:

Kılıçdaroğlu 46,2

Erdoğan 43,1

Aksoy:

Kılıçdaroğlu 55,6

Erdoğan 44,4

PİAR:

Kılıçdaroğlu 57,1

Erdoğan 42,9

ALF:

Kılıçdaroğlu 55,1

Erdoğan 44,9

Saros:

Kılıçdaroğlu 42,6

Erdoğan 41,1

Metropoll:

Kılıçdaroğlu 42,6

Erdoğan 41,1

Yöneylem:

Kılıçdaroğlu 43,8

Erdoğan 39,2

Gezici:

Kılıçdaroğlu 53,4

Erdoğan 39,2

ORC:

Kılıçdaroğlu 48,9

Erdoğan 41,5