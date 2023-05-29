Murat Yetkin: İktidar değişmedi ama Türkiye’de pek çok şey değişebilir

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçildiği 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Yazısında, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin “İnşallah Türkiye değişmez” ifadesini hatırlatarak “Önümüzdeki güçlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir” diye yazdı.

“Erdoğan kazandı ama artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı daha kendisi -şimdiye kadarki en sert- balkon konuşmasını yapmadan önce ortağı tarafından ilan edildi” diyen Yetkin, “Erdoğan kazandı ama yönetmesi artık daha da zorlaşacak. En zor ve acil sorun, kendisinin de söylediği üzere ekonomik krizden çıkış” diyerek ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kesinleşmeyen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini söyleyerek, Erdoğan'ı tebrik etmişti. Bahçeli, "28 Mayıs, fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi ne ise siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" demişti.