Murat Yetkin: Erdoğan'ın kesenin ağzını açmak isteyeceği sır değil

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, piyasaların asgari ücret komisyonunun bugün yaptığı toplantıya ve 22 Haziran'da Merkez Bankası kararına kitlendiğini belirterek, "Gerek faiz gerek asgari ücret gerekse enflasyon ve hayat pahalılığı tartışmalarını belirleyecek bir başka etken de 31 Mart 2024 yerel seçimleri olacak. Erdoğan’ın özellikle yılbaşından itibaren, özellikle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP’nin elinden almak için kesenin ağzını açmak isteyeceği sır değil. Ama o zamana dek kesenin durumu ne olacak? Bilinmeyen o" diye yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22 Haziran'da 4 yıllık icraatini anlatması öngörülen toplantıda, keskin dönüş beklenebileceğini kaydeden Yetkin, "Yani gözler Kılıçdaroğlu’nun CHP İl Başkanları, MYK ve belki Parti Meclisi üyeleriyle yapacağı görüşmeler sonrası kendisinin ya da Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yapacağı açıklamalarda olacak. Ve ona göre 22 Haziran’da İmamoğlu’nun ne söyleyeceğinde" ifadelerini kullandı.