Kulis: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in olası adaylığı için 'İkisi birden olmaz' dedi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

Küçükkaya, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin kulis bilgisi aktararak, "Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz, İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sadece İmamoğlu ile değil Özgür Özel ile de görüştüğünü hatırlatan Küçükkaya, "Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığı'ndan istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor" bilgisini paylaştı.