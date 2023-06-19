İmamoğlu'ndan 'değişim' çıkışı: 'Gerekiyorsa Genel Başkan da dahil'

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanlığı için ismi konuşulmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “değişim” çıkışından kastını, “Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor” diyerek açıkladı. İmamoğlu, “Seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diye ekledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. “Seçim süreci İmamoğlu’nu çokça değiştirmiş. Anlatmaktan çok dinleyen birine dönüşmüş. Heyecanı sürüyor ama egosunu törpülemiş” izlenimini aktaran Altaylı’nın aktardığına göre, İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'CHP'de hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenler var'

“(CHP hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyor?) Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz.”

'Yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim'

“(Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?) Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Bunları Genel Başkan’a anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı.”

'Değişim, başkan değişimini gerektiriyorsa o da dahil'

“(Bu değişim neyi kapsamalı sizce?) Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu. (Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?) Gerekiyorsa o da dahil… Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir.”

'Değişimi başlatan genel başkan olmalı'

“(O biri siz misiniz? Genel Başkan’a böyle bir şey söylediğiniz yazıldı, söylendi) Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben ‘hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı’ diyorum.”

'Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum'

“(Değişimden umutlu musunuz? Kemal Bey parti yönetimini değiştirdi, danışmanlarını yolladı.) Söylediğim gibi Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart.”