Murat Yetkin: Daha çok Abdüllatif Şener skandalı yaşanır

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklayan, ikinci turda da geçersiz oy kullandığını söyleyen, ancak sandığından geçersiz oy çıkmadığı öğrenilen eski milletvekili Abdüllatif Şener konusunu değerlendirdi.

Yetkin, "Yalnız Abdüllatif Şener değil ki: CHP’nin ithal oyuncu sorunu" başlıklı yazısında, "CHP, kendi tabanındaki üye yapısını çeşitlendirip genişletmek yerine rakip partilerde miadını doldurmuş, futbol deyimiyle artık yedek kulübesinde dahi yer verilmeyen kerameti kendilerinden menkul oyuncularla ilk 11 kurma çalışmasına devam ettiği müddetçe daha çok Abdüllatif Şener skandalı yaşanır. Ama CHP seçmeninin sabrı o kadar dayanır mı? Ondan emin değilim" yorumunu yaptı.

Yetkin ayrıca, "Sadece Şener değil, şu anda skandal orada patladığı için onu konuşuyoruz. Sadece AK Parti, MHP kökenlileri değil, merkez sağdan da artık kendi siyasi akımlarında miadlarını doldurmuş, yer bulamamış siyasetçilerin 4’üncü, 5’inci, 6, 7’inci dönem milletvekilliklerinin sefasını CHP’de sürdükleri ortada" ifadesini kullandı.