Murat Kubilay: Sadece 500 TL değil, 1000 TL'lik banknotu da görebiliriz

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Şu anda 5 TL’nin de satın alma gücü kalmadığı için 500 TL banknotları beklemek gerekiyor. Ama şunu ifade edeyim; süreç böyle giderse iktidar değişsin ya da değişmesin sadece 500 TL değil, biz 1000 TL’yi de görürüz" dedi.

Euronews Türkçe'deki habere göre ekonomistler mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek, 500'lük yeni banknot basımının artık kaçınılmaz olduğu görüşünde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise ''500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok'' diyor.

‘Öncelikle 5 TL kağıt paranın demir paraya çevrilmesi gerekiyor’

Kubilay, "Türkiye’de altılı para sistemi uygulanıyor. Yani altı demir para, altı da banknot oluyor. Şimdi 500 TL banknot için öncelikle 5 TL kağıt paranın demir paraya çevrilmesi gerekiyor" bilgisini verdi.

Bunu çevirirken başka bir demir paranın elimine edileceğini belirten Kubilay, uzun yıllardır Türkiye’de uygulandığı için bunun kanunla yapılabileceğini söylüyor.

Yeni banknotlar için hazırlık olduğu yönündeki konuşmalara dikkat çeken Kubilay, "Şu anda 5 TL’nin de satın alma gücü kalmadığı için 500 TL banknotları beklemek gerekiyor. Ama şunu ifade edeyim; süreç böyle giderse iktidar değişsin ya da değişmesin sadece 500 TL değil, biz 1000 TL’yi de görürüz" ifadelerini kullanıyor.

’90'ları anımsatır’

Dr. Murat Kubilay, halihazırda böyle bir hazırlığın olduğunu fakat bu sürecin seçim sonrasına bırakılacağını ifade ediyor.

Kubilay, seçim öncesi böyle bir adımın 90’lı yılları anımsatacağını dile getiriyor:

"90’lı yıllarda üst üste yaşanan yüksek enflasyondan dolayı yeni para basımları yaşandı. 20 bin lira ile başlayan süreç 50 bin, 100 bin ile devam etti. Günün sonunda bu paralarla sadece ekmek alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemi kötülüyor ve aynı duruma kendisinin düştüğünü ifade etmek istemiyor. O nedenle yeni banknotlar seçim sonrasına kaldı."