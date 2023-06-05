Murat Karayılan'dan seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Seçim öncesi PKK tarafından yapılan açıklamalar Cumhur İttifakı tarafından gündem edilmiş, Erdoğan bu açıklamalar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Erdoğan'ın bu adımına bir de montaj video eklenmişti.

Seçimin ardından PKK tarafından yeni bir açıklama yapıldı. PKK yöneticisi Murat Karayılan, "Erdoğan’ın karşısındaki rakibi bir Kürt’tü ve bir Alevi’ydi. Bunun için oy verilmedi. Açık ki, Türkiye Cumhuriyeti sisteminin biçimlendirdiği sosyoloji, bir Alevi Kürt'ün cumhurbaşkanı olmasına yol vermiyor. Doğru; belki devlet içerisinde de birileri değişim olmasını istemiş olabilir ama burada devletin o kadar gücünün kullanılması bir plan ve projenin sonucudur. AKP-MHP-Ergenekon’un öncülüğündeki bu cumhuriyet sistemi bir sosyoloji yaratmıştır" dedi.

Karayılan, “Bizim açımızdan esas sorun, Kürt sorununun çözümü sorunudur. Bu sorunun çözümü için de demokrasi gereklidir. Kürt sorununun muhatabı partiler değil, devlettir. Yani muhatabımız Türk devletidir. Bunun için sistem içerisindeki partilere düşmanlık ya da dostluk yapma gibi bir sorunumuz yoktur. Çünkü muhataplarımız bellidir. Mesela iktidar değişmiş olsaydı da önümüzde aynı şey olacaktı. Çünkü bu bir devlet siyasetidir. Bunun için biz çok büyük bir fark görmüyoruz ve mücadelemiz çok daha güçlü devam edecektir” diye konuştu.