Murat Gezici: Muharrem İnce birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin önümüzdeki süreçte Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanı adaylığından çekilebileceğini söyledi.

CNN Türk'te canlı yayımlanan programda konuşan Gezici, "Muharrem Bey önümüzdeki süreçte bir kaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Yani Kemal Bey'i destekleyeceğini ifade edebilir" dedi.

Gezici'nin konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Muharrem bey önümüzdeki süreçte birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Yani Kemal Bey'i destekleyeceğini ifade edebilir. İlk turda çekilebileceğini düşünüyorum.

Çünkü Muharrem Bey'e önceki destek yok. Sadece iktidar medyası tarafından bir destek var.

2018'de Muharrem Bey'le ilgili köşelerinde bir kez bile yazı yazmayanlar, günde 10 kez bahseder hale geldi şimdi."