CHP'nin 'Muharrem İnce stratejisi' ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de yayınlanan "Büyük Satranç Tahtası" programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortak stratejisi kapsamında, İmamoğlu'nun mitingler gerçekleştireceğini söyledi.

Erkin'e göre, son dönemde özellikle gençler üzerinde etkisini arttırdığı ileri sürülen ve seçim anketlerindeki oylarında gelişim gösterdiği ifade edilen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gücü bu hamleyle azaltılacak.

Aytunç Erkin programda şunları aktardı:

"14 Mayıs Seçimleri için muhalefet cephesinde Muharrem İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir görüşme yaptı ve strateji belirledi. İnce’nin sahada gençleri etkileme faktörünü görüştüler. Kılıçdaroğlu ile birlikte değil daha çok İmamoğlu tek başına sokağa inecek, mitingler düzenleyecek.

Televizyon programlarına katılma değil de YouTube çekimleri yaparak, sahada gençlere dokunarak Muharrem İnce faktörünü azaltma kararı alınmış. Aslında bakarsanız İmamoğlu'nun heyecanlandırdığı kitle ile Muharrem İnce'nin heyecanlandırdığı kitle aynı. Bu stratejiyi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü."