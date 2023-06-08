Murat Ağırel’e açılan tazminat davasına mahkemeden ret

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında açılan davalarda tazminat talepleri reddedildi.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi her iki davada da tazminat talebini reddetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ağırel'in “Vurgun Parsel Parsel 2” kitabı için, AKP meclis üyesi Ali Gökşin tarafından açılan 20 bin TL’lik manevi tazminat talebi Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Mahir Başarır'ın kaleme aldığı “Beşli Çete” kitabıyla ilgili de MFA Taahhüt İnş ve Tic AŞ ve Cihan Şimşek; Başarır, Kırmızı Kedi Yayıncılık ve yayınevinin kurucusu Haluk Hepkon aleyhine açılan 400 bin TL’lik manevi tazminat talebi de Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından redddedildi.