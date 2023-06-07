TKP'den 16 yaşındaki gencin Erdoğan’a bıyık çizdiği için tutuklanmasına ilişkin açıklama

Türkiye Komünist Partisi, Mersin'de 16 yaşındaki bir liselinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bıyık çizdiği için tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Olayın, AKP iktidarının yeni ve şaşırtıcı bir uygulaması olmadığı gibi en acımasız ve karanlık yüzü de olmadığı vurgulanan açıklamada, "İktidarıyla, muhalefetiyle, kabinesi ve meclisiyle bu acizlik hesap vermelidir. Mahkemeleriniz de, adaletiniz de hükümsüzdür" denildi.

Açıklama şöyle:

"16 yaşındaki liseli Erdoğan’a bıyık çizdiği için tutuklandı: Mahkemeleriniz de adaletiniz de hükümsüzdür

Dün Mersin’de 16 yaşında bir gencin “Erdoğan’a bıyık çizdi” diye tutuklanması AKP iktidarının yeni ve şaşırtıcı bir uygulaması olmadığı gibi en acımasız ve karanlık yüzü de değil.

Yalnız bulduğu çocuklara, gençlere ve her alana saldıran bu iktidar, ne bu ülkeyi yönetebilir, ne de aklımızı ve vicdanımızı.

Ülkeyi yabancı şirketlere, meclisi tarikat ve cemaatlere teslim etmiş,

Krizi ve ülkeyi yönetemeyen,

Kapıdaki yoksullaşma dalgasını emekçi halkın üstüne yıkacak bir iktidarın bulduğu her fırsatta yalnız ve güçsüz olana saldırması acizliğindendir.

İktidarıyla, muhalefetiyle, kabinesi ve meclisiyle bu acizlik hesap vermelidir.

Mahkemeleriniz de, adaletiniz de hükümsüzdür.

İktidar 16 yaşındaki bir gence dahi böyle pervasızca saldırmaya cüret ediyorsa bizlere düşen görev de sonuna kadar o gencin yanında olmaktır."