Murat Ağırel: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kampanyası konusunda yanıltılmış

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim boyunca milli güvenlik ve muhalefeti terör örgütleri üzerinden suçlama odaklı kampanya yürüttüğünü hatırlatarak, AKP ve CHP'nin konu hakkındaki değerlendirmeleri yazdı.

"Hatta bir mitinginde CHP’nin kampanya videosu üzerine PKK elebaşlarından birinin montajlandığı bir videoyu gerçek olmadığını bile bile halka izletti" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

"Bu durumu 'Neden bunun doğru olmadığı, yalan olduğu topluma net şekilde anlatılmadı' diye CHP’li yetkililere 'Neden bu dili tercih ettiniz' diye AKP’li isimlere sordum. Aldığım yanıt şaşırtıcıydı.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kampanyanın başarılı olduğunu araştırmada görmüş ve devam etmiş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yaptırdığı araştırmada ise Erdoğan’ın tercih ettiği kampanyanın oy oranlarına etki etmediği sonucu çıkmış. Yani her kim Kılıçdaroğlu’na bu araştırma sonucunu vermiş ise ciddi manada yanıltmış."