Murat Ağırel: AKP, CHP’nin önde olduğu sandıklara itiraz ediyor

Gazeteci Murat Ağırel, seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Ağırel, AKP'nin bir taktik uyguladığını, CHP'nin önde olduğu sandıklara itiraz edildiğini söyledi.

Murat Ağırel şunları söyledi:

"AKP bir taktik uyguluyor. CHP’nin önde olduğu sandıklara itiraz ediyor.Girilen sandık sonuçları kesinleşen sandık sonuçları. İtiraz olan sandık sonuçları sisteme daha girmedi. Örnek olması açısından Bakırköy’deki sandıkların daha %3 ü sisteme girildi."