Munzur Çayı'nda 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan otomobile ulaşıldı

Dersim'in Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araç bulundu.

Diyarbakır'dan Dersim'e gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Bölgede çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.

Ekipler, su altındaki otomobili Munzur Çayı'ndan çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilin çıkarılmasından sonra kayıp kişilerin araçta olmaması halinde arama çalışmalarına devam edilecek. (AA)