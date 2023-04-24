Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Dersim'de otomobilin Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları, 4’üncü günde devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’dan gezmek için Dersim'e gelen ve içinde Azat Demira, Mehmet Can Demiral ve Baran Aslan Taş’ın bulunduğu otomobil, 4 gün önce sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu.

Kaza sonrası 3 genci arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bin kişilik ekiple yapılan 55 kilometrelik alanda arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Çayı’nın kıyısında helikopter ve drone ile çalışmalar sürerken, baraj gölünde de botlarla arama çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarından şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.