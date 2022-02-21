Münih'te NATO protestosu

1963 yılından bu yana Münih’te düzenlenen ve "güvenlik" adı altında savaş politikalarının masaya yatırıldığı Münih Güvenlik Konferansı dün protesto edildi.

Özellikle son günlerde Ukrayna’da yaşanan gerilimin tırmanması ve NATO’nun savaş kışkırtıcılığı yapması sebebiyle bu yılki Münih Konferansı daha da önemli hale gelmişti.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eyleme Türkiye Komünist Partisi, Alman ve Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte katıldı. Eylemden önce "Kan Emicileri Sırtımızdan Atalım" başlığı altında bir açıklama yayınlayan TKP Almanya Güney Örgütü, emperyalizm ile barış olmayacağının ve sermaye düzenin emekçileri savaş tehlikesi ile karşı karşıya getirdiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, nerede olursa olsun yaşanan her türlü̈ gelişmeye emekçilerin çıkarlarını gözeten bir siyasi perspektif ile yaklaşmaktadır. Ukrayna’da tırmanan gerilimin baş mimarı NATO, ABD ve AB emperyalizmidir. Ancak emperyalistlerin kanlı planlarını boşa çıkaracak yegâne güç̧ de işçi sınıfının örgütlü̈ mücadelesi olacaktır. En önemli ve en acil görevimiz bu kokuşmuş̧ düzeni yıkmak ve kan emicileri sırtımızdan atmaktır. Türkiye Komünist Partisi mücadelesini bu temelde vermekte ve emekçilerin tarihsel kurtuluşu için örgütlenmeye çağırmaktadır" denildi.

"Güvenlik" Konferansına Türkiye’den Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Ekrem İmamoğlu, "Demokraside Metropollerin Rolü" başlığı altında yapılan panelde konuştu.