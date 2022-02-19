Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla panele katıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.

Panelden bir kareyi Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz" dedi.

Öte yandan Münih'te bulunan Batı güdümlü Belarus muhalefeti figürü Svetlana Tihanovskaya da İmamoğlu'yla beraber çektirdiği bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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