Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.

Panelden bir kareyi Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığımız panelde şehirlerin geleceğini ve demokrasideki yerini konuşuyoruz #MSC2022 pic.twitter.com/HPpc6KC6f4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 19, 2022

Öte yandan Münih'te bulunan Batı güdümlü Belarus muhalefeti figürü Svetlana Tihanovskaya da İmamoğlu'yla beraber çektirdiği bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.