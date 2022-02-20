NATO toplantısı ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Akar'dan 'Montrö' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna gerilimi için “Montrö Sözleşmesi’nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk” dedi.

Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Münih Güvenlik Konferası’na da katılan Akar “Terör örgütleri PKK/YPG'nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Akar sınır dışı operasyonlara değinerek "Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Akar "Bir an önce oralarda nizamı intizamı, sükûneti, barışı bozan bu terör unsurlarının ayıklanmasına gayret gösteriyoruz. Bu manada hem Dışişleri Bakanı Hüseyin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuda hepimiz mutabıkız" diye belirtti.

Akar açıklamasında "Teröre karşı mücadele ve bundan bir an önce kurtulma konusunda hepimiz mutabıkız. Ben kendilerine çok açık ve net bir şekilde şunu ifade ettim: 40 yıldan beri mücadele ediyoruz. Artık bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de terörist neredeyse hedefimiz orası ilkemizi kendilerine hatırlattık” ifadelerini kullandı.

Ukrayna gerilimi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime değinen Akar şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askerî hareketlilik söz konusu. Bu askerî hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi’nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi’nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk.”