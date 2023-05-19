Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği ev için yıkım kararı

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Şelale Evleri Sitesi'nin 73 numaralı villasında katledilmişti. Türkiye’yi sarsan Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’de bulunan evin de aralarında bulunduğu Şelale Evleri Sitesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı öğrenildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cinayetten sonra Garipoğlu ailesi villadan taşınmıştı. Garipoğlu ailesinin evi boşaltmasıyla o villa kiralık olarak emlakçıya verildi. Ancak villa yıllarca kiracı bulamadı.

Yıllar sonra 2020’de evin bulunduğu Şelale Evleri Sitesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Başakşehir Belediyesi 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İBB meclisine önerge sundu. Önerge 2021’de AKP ve MHP’nin oy birliğiyle kabul edildi. Şelale Evleri Sitesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.

Şelale Evleri Sitesi hakkında çıkan bu yıkım kararının ardından Bahçeşehirli gönüllerden oluşan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de villaların olduğu yerde bir basın açıklaması yapan platform üyeleri, "Bahçeşehir’deki Şelale Evlerinde kentsel dönüşüm başlarsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in açık bir cezaevine dönüşeceğini" söyledi.