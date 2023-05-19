Depremzede mağaza-market çalışanları kaderine terk edildi

6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından birçok sektör ve işyeri zarar gördü ve birçok emekçi de işsiz kaldı. Bunlardan biri de mağaza ve market çalışanları.

Hatay'daki depremlerde yıkılan ya da zarar gören mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde çalışan emekçiler depremin meydana geldiği günden bu yana bir yanda da işsizlikle uğraşıyor. Depremin ilk günlerinde kimsenin işten çıkarılmayacağı ve deprem bölgesindeki çalışanlara özel bir yardım edileceğinin ifade edildiğini söyleyen çalışanlar, şirketlerin şimdi de "Bu süreci devam ettiremeyiz" diyerek çalışanlar istifaya zorladığını belirtiyor.

'Ya istifa ederseniz ya da farklı bir şehirde çalışmaya gidersiniz'

Mağaza market çalışanlarından Mehmet, "Depremin ilk günlerinden kimsenin işten çıkarılmayacağına dair sözler verdiler bize. Ancak felaketin büyüklüğü ortaya çıktıkça verilen sözler de yavaş yavaş hasır altı edildi. Ben ve arkadaşlarım Koton mağazasında çalışıyorduk. Böyle yüzlerce kişi ve onlarca firma var aynı sorunları yaşayan.

Önce bize kimse işten çıkarılmayacak dendi. Sonra alışveriş merkezlerinin ya da mağazaların tahmin edilenden çok daha geç açılacağı anlaşılınca 'işten çıkın tazminatınızı alın' diyorlar. Diğer bir seçenek de mağazaların olduğu farklı illerde çalışmak. Şimdi ben yakınlarımız bırakıp nereye gidebilirim? Çalışmak istiyorum. Bir geleceğe ihtiyacımız var. Her şey zaten belirsiz. Üzerine bir de bu eklenince ne yapacağımızı şaşırdık. Hiç olmadı bir çadır mağaza açsalar orada çalışmaya devam ederiz. Biz özel sorunları olan bir dönemdeyiz. Firmaların sıradan bir mağazayı kapatıyor gibi davranmaları doğru değil" diyerek açıklıyor içinden geçtikleri süreci.

'Tazminatı lütuf gibi dayatıyorlar. Peki yarın ne yapacağız?'

Kendilerine dayatılan tazminatları lütuf gibi gösterdiklerini ifade eden bir başka mağaza çalışanı Esra, "Biz deprem yaşanana kadar emeğimizle çalıştık buralarda. Şimdi kapanan mağazalar kalkıp tazminatınızı alın diyerek kapıyı gösteriyor. Verilecek paraları da lütuf gibi gösteriyorlar. Bizim bu mağazalarda emeğimiz var. Yıllarımızı verdik, emek verdik. Biz sadece geçmişimizin hakkını değil geleceğimizin de garantisini talep ediyoruz. Şimdi bize Aydın'da İzmir'de işe devam edebilirsiniz diyorlar. Burada hastalarımız var yaşlılarımız var. Nasıl bırakıp gidebiliriz? Ya da onları kendimizle nasıl götürebiliriz? Bu maaşlarla farklı bir şehre taşınmak dahi mümkün değil. Mağazaların zarar görmesi ve açılamıyor olması bizim çözmemiz gereken ya da çözebileceğimiz bir konu değil. Büyük şirketler bir çözüm bulabilir. Yeni mağazalar açabilirler ya da geçici mağazalar oluşturabilirler. Bir aracı ya da bir çadırı pekala mağazaya dönüştürebilirler. Bunların festivallerde ya da yazlık yerlerde örnekleri var. Ama konu bu değil. Buradaki pazarı gözden çıkarmışlar. Çalışanlarını da. Şimdi bize kapıyı gösteriyorlar" diyor.

Yaşadıkları sorunlara çözüm bekleyen mağaza ve market çalışanları, bahsi geçen firmaların depremde yaptıkları yardımların bir tür reklam çalışmasından öteye gitmediğini söylerken bugün ise çalışanlarına sahip çıkmadılarının altını çiziyor.