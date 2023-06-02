Mülkiyeliler İnek Bayramı'nı iptal etti: 'Can güvenliğimiz sağlanamayacak noktaya geldi'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin gelenekselleşen İnek Bayramı, üniversite idaresi ve gerici öğrenci topluluklarının baskısı ve tehditleri nedeniyle etkinliğin bileşenleri tarafından iptal edildi.

Mülkiyeli öğrencilerin yaklaşık 100 yıldır düzenlediği, Cebeci halkının da katıldığı etkinlik son dönemde çeşitli engellemelere ve hedef göstermelere maruz kalmıştı. Etkinlik, geçtiğimiz yıl İnek Duası bölümünün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargıya taşınmıştı.

Bu yıl ise üniversite idaresinin açıklamaları öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atacak boyuta ulaştı. Bazı öğrenci toplulukları da bayramın simgesi ‘imam’ figürünün dini değerlere saygısızlık olduğunu savundu.

Konuya ilişkin Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Akademik takvimde 11-12 Mayıs tarihlerinde yer alan İnek Bayramı'nın yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Üniversite yönetiminin İnek Bayramı festival üzerindeki yıllardır süregelen sistematik baskı ve tehditleri tüllabın can güvenliğinin sağlanamayacağı noktaya gelmiştir. Bu sebeple İnek Bayramı'nın tüm bileşenlerinin ortak kararıyla belirtilen tarihlerde yapılacak olan İnek Bayramı iptal edilmiştir'' denildi.