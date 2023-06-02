10 yıl önce bugün: 'Boyun Eğme' Haziran Direnişi'nin simgesi oldu

Haziran Direnişi'nin simgelerinden biri haline dönüşen ''Boyun Eğme'' pankartı, 10 yıl önce bugün Atatürk Kültür Merkezi'ne asıldı.

AKP iktidarının uyguladığı büyük baskıya 'dur' diyenler Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nı günler süren polis işgalinden kurtarmış, milyonlar sokaklara akmıştı.

Direnişçilerin parkı temizleyip içerisine revir ve ücretsiz yiyecek-içecek dağıtan marketler kurduğu 2 Haziran'da dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında bir yandan polisin şiddet kullandığını kabul ediyor diğer yandan göstericilere çatıyordu.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkacaklarını, Taksim’e cami yapacaklarını söyledi. “İçki içen alkoliktir” dedi ve “AKP’ye oy verenler hariç” diye ekledi. “Sosyal medya toplumun belasıdır” dedi, kadınla erkeğin aynı bankta oturmasına saygı göstermediğini açıkladı.

Erdoğan direnişçileri, bu programda “çapulcu” diye niteledi. Çapulcu sıfatı direniş boyunca kullanılan simgelerden biri haline geldi.

Erdoğan’ın direnişçilere canlı yayında kin kustuğu saatlerde, “yıkacağız” dediği Atatürk Kültür Merkezi’nin üzerine, daha sonra direnişin sloganlarından biri haline gelecek olan “Boyun Eğme” pankartı asıldı.

Türkiye Komünist Partisi üyelerinin alkışlar eşliğinde astığı pankart, haftalar süren direniş boyunca milyonlarca boyun eğmeyenin elinde bayrak oldu.